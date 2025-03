Desacordo em programa 'amoroso' vira caso de polícia em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana registrou um caso inusitado na tarde desta segunda-feira (24). Uma equipe em patrulhamento pelo Jardim Ponta Grossa foi abordada por um homem, que afirmou ter sido furtado por duas mulheres. Ele estaria conversando com um outro homem, quando a dupla se aproximou e furtou R$ 100 de seu bolso.

A PM iria começar a realizar buscas, quando a situação teve uma reviravolta. O homem acabou revelando que, na verdade, havia contratado as mulheres para um programa sexual e que havia pago por esse serviço. As mulheres, segundo ele, teriam saído do local sem cumprir o acordo.

As envolvidas foram localizadas e identificadas. No entanto, o valor de R$ 100 não foi encontrado com elas. Em conversa com a PM, as mulheres, por sua vez, alegaram que haviam cumprido o programa conforme combinado, e que o solicitante não havia efetuado o pagamento, contrariando a versão dele.

Diante das versões conflitantes, o homem optou por não representar contra as mulheres. Todos os envolvidos foram liberados.

