Jovens que estavam desaparecidos em Maringá são encontrados mortos

Douglas Lima Alves e Luiz Augusto Gomes

Dois jovens, de 23 e 25 anos, estavam desaparecidos desde o último dia 12 de maio. Douglas Lima Alves e Luiz Augusto Gomes haviam sido vistos pela última vez quando desembarcaram na rodoviária de Maringá, Noroeste do Paraná.

Nesta quinta-feira (18), uma testemunha encontrou os corpos de duas pessoas, em estado avançado de decomposição, em uma área de mata do município de Hortolândia, interior de São Paulo. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Americana, onde foram identificados.

De acordo com informações da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas. Um dos jovens tinha ferimentos ocasionados por disparo de arma de fogo na região do pescoço, o outro teria sido decapitado. O crime está sendo investigado pela PCSP, que trabalha com a hipótese de execução.

Douglas Lima Alves e Luiz Augusto Gomes eram amigos e residiam na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Nas redes sociais, as famílias dos jovens vinham realizando uma forte campanha para encontrá-los. Segundo boletim de ocorrência, que foi registrado quando as vítimas desapareceram, os parentes não tinham informações do porquê eles teriam vindo até Maringá.





