Jovem de 22 anos morre em UPA e família aponta negligência

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, de 22 anos, identificado como Nycolas Ronald Dias, morreu nesta segunda-feira (23), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim do Sol, em Londrina, Norte do Paraná. Durante o velório a irmã disse que a “negligência tirou a vida dele”.

continua após publicidade

Ainda de acordo a irmã da vítima, Nycolas foi à UPA, no domingo (22): “ele vomitou sangue, na frente de todo mundo”. O rapaz teria recebido uma injeção e liberado para voltar pra casa.

- LEIA MAIS: Mulher é presa revendendo chocolates roubados no Paraná

continua após publicidade

Nesta segunda, ele retornou, com falta de ar. A família conta que Nycolas teve uma parada cardiorrespiratória enquanto esperava por uma ambulância para ser transferido a um hospital.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que Nycolas estava na sala de emergência sendo monitorado. Uma comissão irá investigar o caso.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Durante toda a tarde a Unidade registrou uma superlotação nos atendimentos, que estavam levando, em média, 5 horas de espera. A Guarda Municipal precisou ser acionada, já que a população se revoltou com a demora.



Siga o TNOnline no Google News