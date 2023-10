Jovem de 19 anos suspeito de estuprar menino de 9 anos é preso

Foi preso na tarde desta segunda-feira (23), o jovem de 19 anos, suspeito de estuprar um menino de 9 anos em Cascavel, no oeste do Paraná. O crime teria acontecido na última sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar (PM) o jovem foi encontrado após um cruzamento de informações de câmeras de segurança e de denúncias feitas pela comunidade. Ele estava em uma casa de parentes e já se preparava para fugir para São Paulo, conforme os policiais.

Ainda segundo a PM, o suspeito ficou em silêncio em boa parte do tempo, mas admitiu que jogou em um rio as roupas que teria supostamente usado no dia do crime. Uma bicicleta que teria sido usada pelo rapaz, já havia sido apreendida pela Polícia Civil na última segunda-feira (23).

O crime

Segundo informações da PM e do Conselho tutelar, o menino foi estuprado após o suspeito convidar a criança para tomar banho em um lago na região do bairro Santa Cruz. Conforme os policiais, a criança passeava com um cachorro em um parque perto de casa, quando o rapaz chamou ele para ir no lago.

Depois de cometer o crime, o suspeito ainda teria tentado afogar o menino, mas ele conseguiu fugir e pedir ajuda em um condomínio residencial.

