Jovem de 18 anos é intubado depois de ser baleado cinco vezes, no PR

A tentativa de homicídio foi registrada na noite dessa sexta-feira (13)

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite dessa sexta-feira (13), em Marialva, noroeste do Paraná. Segundo as informações das autoridades, a vítima, identificada como Flávio da Silva Correia, de 18 anos, foi baleada cinco vezes no momento em que estava na frente de um clube, acompanhado do irmão e alguns amigos.

Eles estariam consumindo bebidas alcoólicas, quando foram surpreendidos por um homem que estava encapuzado. O indivíduo foi na direção de Flávio e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Logo após o crime, o atirador fugiu.

As pessoas que estavam no local acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que precisou intubar o jovem antes de conduzi-lo ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá. Flávio segue internado em estado grave.

Agentes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal também estiveram no local e conversaram com a vítima momentos antes dela ser intubada. O rapaz falou às autoridades quem foi o responsável pelos tiros.

Com a identificação, agentes da Polícia Civil (PC) de Marialva conseguiram encontrar o suspeito do crime, na madrugada deste sábado (14), e o prenderam. Além disso, havia um mandado de prisão contra ele.

