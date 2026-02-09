Leia a última edição
VIOLÊNCIA

Jovem ataca menino de 11 anos no PR por ciúmes da ex-namorada

O suspeito teria visto sua ex-namorada jogando beach tennis com o menor e teria partido para a agressão

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 16:22:34 Editado em 09.02.2026, 16:22:29
Autor O agressor foi entregue à Polícia Civil - Foto: GCM Maringá

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde deste domingo (8), em Maringá, no norte do Paraná, após agredir um menino de 11 anos. O agressor alegou ter sentido "ciúmes" ao ver sua ex-namorada praticando beach tennis com a criança.

O crime ocorreu em uma quadra esportiva na Avenida Cerro Azul. Segundo o relatório da GCM, o suspeito invadiu o local e desferiu socos contra a vítima. A agressão foi interrompida pelo irmão do menino, que conseguiu conter o homem até a chegada de uma viatura que patrulhava a região.

"O agressor informou que ficou 'cego de ciúmes' ao ver sua ex-namorada jogando beach tennis com o menor, motivo pelo qual teria partido para a agressão", aponta o boletim de ocorrência.

Após a prisão, os envolvidos foram conduzidos à delegacia. Tanto a vítima quanto o irmão foram ouvidos pelo delegado de plantão, acompanhados pelo pai, e posteriormente levados a uma unidade hospitalar para avaliação médica. Já o agressor foi entregue à Polícia Civil. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a manutenção da prisão preventiva do jovem.

