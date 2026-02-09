Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CHUVA FORTE

Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram caixões espalhados pela área de mata próxima ao curso d’água

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 15:57:33 Editado em 09.02.2026, 16:00:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego
Autor Nem todos os objetos que desapareceram foram localizados - Foto: Reprodução/Kadu Fontana/Metrópoles

Caixões foram parar em um córrego após o desabamento do muro de uma funerária na cidade de Bicas, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (08). A estrutura cedeu em razão das fortes chuvas que atingem o estado.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram caixões espalhados pela área de mata próxima ao curso d’água. Além deles, outros materiais pertencentes à funerária também foram deslocados com a queda do muro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Parte dos itens permaneceu no local, mas nem todos os objetos que desapareceram foram localizados.

De acordo com a Defesa Civil, os caixões faziam parte do mostruário e estavam apoiados na parede que cedeu, situada nos fundos do imóvel, às margens de um rio que passa pela Rua Olegário Maciel.

Equipes da Defesa Civil realizaram o escoramento da estrutura, medida preventiva para evitar o colapso total do muro, e liberaram a área. O órgão informou que segue monitorando a situação para reduzir riscos de novos desabamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para acumulado de chuva em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense.

Informações: Metrópoles

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alerta meteorológico CHUVAS Defesa Civil desabamento funerária MINAS GERAIS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline