Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram caixões espalhados pela área de mata próxima ao curso d’água
Caixões foram parar em um córrego após o desabamento do muro de uma funerária na cidade de Bicas, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (08). A estrutura cedeu em razão das fortes chuvas que atingem o estado.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram caixões espalhados pela área de mata próxima ao curso d’água. Além deles, outros materiais pertencentes à funerária também foram deslocados com a queda do muro.
Parte dos itens permaneceu no local, mas nem todos os objetos que desapareceram foram localizados.
De acordo com a Defesa Civil, os caixões faziam parte do mostruário e estavam apoiados na parede que cedeu, situada nos fundos do imóvel, às margens de um rio que passa pela Rua Olegário Maciel.
Equipes da Defesa Civil realizaram o escoramento da estrutura, medida preventiva para evitar o colapso total do muro, e liberaram a área. O órgão informou que segue monitorando a situação para reduzir riscos de novos desabamentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para acumulado de chuva em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense.
