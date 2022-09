Jair Bolsonaro participa de manifestação em Londrina nesta sexta (16)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Filipe Barros comunicou a vinda de Jair Bolsonaro nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participa de manifestação nesta sexta-feira (16), em Londrina, no norte do Paraná. A informação foi publicada na tarde desta segunda-feira (12) pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR), em seu perfil no Instagram.

continua após publicidade .

"Alô alô, meus amigos de Londrina, Paraná, do interior de São Paulo. Tenho informação quentinha, de última hora, uma convocação para vocês patriotas. O nosso presidente aceitou o convite e estará nesta sexta-feira (16), em Londrina, para uma grande manifestação, um grande ato de campanha. E, mais uma vez, temos que recepcionar nosso presidente. Aliás, por onde ele passa, ele arrasta uma multidão. Em breve, mais informações", comunicou o parlamentar paranaense.

Veja o post:

continua após publicidade .

violência política

O deputado federal e candidato à reeleição Filipe Barros(PL-PR) usou as redes sociais para relatar um episódio de violência política contra ele, sua equipe e seus familiares no sábado, dia 10 de setembro, em Londrina.

Conforme contou o parlamentar, ele, a equipe e os familiares foram atacados enquanto entregavam ‘santinhos’ eleitorais em frente ao Estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná. Em relato feito através do Instagram, Filipe conta que o tio, de 65 anos, e sobrinho, de 18 anos, precisaram ser hospitalizados por conta do que ocorreu.

Siga o TNOnline no Google News