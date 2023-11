Influenciadores digitais paranaenses são homenageados na Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu na noite desta terça-feira (28) uma sessão solene para homenagear os principais influenciadores digitais do Estado. Durante a sessão solene, cerca de 90 pessoas foram agraciadas com diplomas de menção honrosa confeccionados pelo Poder Legislativo. A proposição é do primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), e do deputado Ney Leprevost (União). Leprevost explicou que a solenidade é um reconhecimento público àqueles que utilizam as redes sociais para combater a desinformação, divulgando a cultura, o turismo e o empreendedorismo do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Projeto que exige curso superior para PMs e bombeiros é aprovado

Na opinião do parlamentar, os influenciadores podem fazer a diferença no combate às fake news propagadas na internet. Para o deputado, os influenciadores possuem grande alcance na difusão de informações, como assuntos importantes sobre saúde pública, ações beneficentes, projetos sociais e atividades culturais. “Nós acompanhamos nos últimos anos uma enxurrada de fake news nas redes sociais. Por isso, resolvemos mostrar para o povo do Paraná que existem pessoas utilizando os meios digitais para fazer o bem, para divulgar ações sociais, eventos, beneficentes em prol de hospitais, produtos do Paraná ou o turismo da nossa terra. Nós queremos aqui formar uma corrente do bem, com todos aqueles que utilizam as redes sociais para fins positivos”, ressaltou.

continua após publicidade

O parlamentar lembrou a importância da checagem de informações antes da publicação. “Peço para que as pessoas não publiquem informações não verificadas. Que não usem as redes sociais para caluniar ou injuriar a imagem de ninguém. Verifique em um veículo sério se aquela informação que você está compartilhando é verdadeira, está baseada em fatos reais, tem documentos que a comprovam e procure usar as redes sociais para ajudar quem precisa”, destacou o Leprevost.

Também participaram da solenidade a deputada Flávia Francischini (União) e o vereador de Curitiba Alexandre Leprevost (Solidariedade). A parlamentar destacou a importância do trabalho realizado pelos influenciadores. "Vocês são importantíssimos, pois têm moldado a forma como percebemos o mundo e como interagimos com ele. Sabemos que milhões de pessoas estão esperando uma palavra. E tudo o que é falado por vocês é ouvido por alguém", disse.

Influência

continua após publicidade

Os homenageados foram escolhidos por meio de enquete realizada pela equipe do deputado Ney Leprevost no Instagram. Durante a solenidade, os profissionais foram representados pelo influenciador Willian Braz, conhecido nas redes sociais como O Cara da Bondade. Apenas no Instagram, ele conta com mais de 800 mil seguidores. Braz destacou a emoção em receber a homenagem. “É incrível, porque eu não esperava. Quando comecei a fazer esse trabalho, não sabia que daria tanta repercussão, atingindo tantas pessoas. É um trabalho que é feito com carinho, de coração. E isso acaba espalhando para o Brasil inteiro, inclusive aqui para os deputados. A minha visão de influencer digital é aquela que faz as pessoas enxergarem as cores da vida novamente. Queremos a melhoria da nossa sociedade, fazendo nosso país ser um lugar melhor para se viver”, comentou.

O Hino Nacional foi interpretado pela cantora Rafa Gomes. A curitibana ficou conhecida nacionalmente aos 10 anos pela sua participação na primeira temporada do programa The Voice Kids Brasil, onde foi finalista e conquistou grande popularidade. Atualmente, é criadora de conteúdo digital nas redes sociais, que juntas somam mais de três milhões de seguidores.

Incentivo

continua após publicidade

Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovaram durante a sessão desta terça-feira o projeto de lei 548/2023, de autoria do próprio deputado Ney Leprevost, que institui a Semana Estadual do Influenciador Digital, a ser celebrada anualmente na última semana de novembro.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é incentivar as atividades desempenhadas pelos influenciadores, prestar reconhecimento aos que utilizam os canais digitais para ações de cidadania e utilidade pública, divulgar a economia criativa digital, apoiar as ações de solidariedade através das redes sociais, além de promover educação e conscientização contra a disseminação de fake news.

Siga o TNOnline no Google News