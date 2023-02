Homem que transportava 200kg de droga morre em confronto com a PM

Da Redação

O tráfego segue lento na rodovia, por conta do trabalho da perícia

Um homem, que até o momento não teve a idade divulgada, morreu ao trocar tiros com uma equipe da Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira (3), na PR-323, em Sertaneja, no norte do Paraná. As autoridades informaram que havia 200 kg de maconha no veículo em que ele estava.

Ainda segundo a PM, havia um outro sujeito no automóvel, porém, ele conseguiu fugir.

O confronto aconteceu após uma equipe da força de segurança realizar uma patrulha e se deparar com um veículo em alta velocidade. Os policiais também aceleraram e o acompanharam.

Os suspeitos tentaram fugir da equipe policial e, então, entraram em uma plantação de soja, que fica às margens da rodovia.

De acordo com a PM, um dos homens desceu do carro e disparou contra os agentes, que revidaram. O sujeito foi atingido e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido.

O outro ocupante do automóvel, por sua vez, conseguiu escapar no meio do mato.

Assim que os PMs se aproximaram do veículo, abriram o porta-malas e notaram que havia diversos tabletes de maconha. Tinha um total de 200 kg da droga. Além disso, havia dinheiro em espécie no painel, mas a quantia exata não foi informada pela corporação.

O trecho onde houve o confronto ficou com trânsito lento para o trabalho da perícia.

Com informações do G1.

