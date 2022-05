Homem que morreu após briga com policial é identificado

Da Redação

Um desentendimento, ocorrido na noite de domingo (1º), em um posto de combustíveis, em Curitiba, Paraná, terminou com quatro pessoas baleadas, porém, uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A vítima fatal foi identificada como André Muniz Fritoli, de 32 anos.

André foi baleado por um policial federal, de 43 anos, que apresentava sinais de embriaguez. Um colega lamentou a morte do rapaz, que atuava como fotógrafo de eventos.

“Guri de ouro. Meu Deus do céu, ficamos surpresos quando acompanhamos a matéria. Trabalhamos juntos a mais de 10 anos. Passei a semana inteira com ele, um guri do bem, muito querido, um rapaz família, um tal do companheirão. Baita de um profissional que só tinha olhos para o trabalho”, lamentou o cerimonialista Paulo Cesar Tiemann à reportagem da Banda B.

“Ele tinha a vida inteira pra viver, por causa da bestialidade de um cidadão desse. Estamos todos muito tristes. Esse tipo de fatalidade ninguém consegue explicar. Peço a Deus que conforte o coração da família. Todo mundo está sofrendo com essa bestialidade”, completou.

Mais detalhes

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a briga aconteceu depois de um policial federal estacionar o carro em um local não permitido do posto. O segurança do estabelecimento chamou a atenção do agente, que não gostou da postura do funcionário.



A Central de Flagrantes da Polícia Civil informou que, após o caso, uma discussão se iniciou e outras pessoas se envolveram na briga.

Ainda conforme as autoridades, o policial, que estava embriagado, efetuou disparos de arma de fogo e acabou atingindo quatro pessoas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior de uma ambulância. As outras três foram levadas para um hospital.

O policial foi preso e encaminhado para uma unidade da Polícia Federal (PF). O segurança do posto não sofreu ferimentos.