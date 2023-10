Homem invade padaria à procura de ex-esposa e esfaqueia funcionários

Nesta segunda-feira (9), um homem invadiu uma padaria, localizada na zona sul de Londrina, e esfaqueou dois funcionários.

Ele entrou no estabelecimento alegando estar atrás da ex-esposa, que realizava trabalhos temporários na panificadora. Ela teria saído de casa no último sábado (7) e, até o momento, não retornou.

Os funcionários relataram não saber do paradeiro da mulher. Então o homem, revoltado, começou a agredir as pessoas. Uma atendente foi esfaqueada na perna e outro funcionário, na testa. Ambos os ferimentos sem gravidade.

“Uma senhora veio até a panificadora procurar a sua filha, que está desaparecida desde sábado à tarde. Ela trabalha como freelancer no local, trabalhou até às 18 horas e depois desapareceu. Hoje veio a mãe dessa senhora procurá-la e, segundo os funcionários, ela não se encontra nessa panificadora. Também não apareceu desde sábado. Atrás da mãe dessa senhora, estava o ex-marido dessa moça. Ele chegou aqui no local e disse que as pessoas, os funcionários dessa panificadora estariam dando cobertura para ela, escondendo essa mulher. Devido às pessoas negarem essas acusações, esse homem, em posse de uma faca, acabou agredindo dois funcionários”, informou o Capitão Emerson Castro do 5º Batalhão de Polícia Militar.

As duas pessoas receberam atendimento por parte dos socorristas do Siate e foram encaminhadas para a UPA.

“O homem foi capturado pelas imagens de vídeo monitoramento, toda a agressão foi registrada e a polícia recebeu informações de que ele estaria na sua casa. Os policiais militares foram até lá, mas não encontraram esse suspeito”, afirmou.

O autor das agressões deverá se apresentar na delegacia, dentro dos próximos dias, ao lado de um advogado. A mulher continua desaparecida.

