Homem estrangula a esposa, tira uma foto e envia para a irmã da vítima

Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta no interior de um imóvel durante a madrugada desta sexta-feira (22) em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência.

Assim que os socorristas chegaram à residência, constataram que a vítima não apresentava sinais vitais. O local foi isolado para a realização de uma perícia.

Investigações preliminares apontam que o suspeito do crime é o esposo da vítima, que teria a estrangulado e enviado uma foto para a irmã dela, que vive em Curitiba. Essa irmã informou ao irmão, residente em Foz do Iguaçu, que acabou acionando a Polícia Militar.

A homicídios da Polícia Civil esteve no local para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso. A vítima foi identificada como Kelly Jaqueline Silva. Após a perícia e todo o trabalho policial no local, o corpo de Kelly foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares realizarem os atos fúnebres.

Com informações do site CGN.

