Homem é morto com tiro no peito em município paranaense

Durante a noite desta quarta-feira (18), um homicídio foi registrado pela Polícia Militar (PM) no município de Sarandi, Paraná. Um homem foi morto com um tiro no peito no Jardim Independência. De acordo com as autoridades, a vítima foi identificada como Marcelo Coleoni, de 40 anos, tinha algumas passagens pela polícia.

Segundo o relato das testemunhas à PM, Marcelo havia ido a um supermercado momentos antes do crime acontecer. Quando voltava para à casa, foi surpreendido por dois indivíduos e um deles estava com um arma de fogo.

Eles conversaram e, provavelmente, houve um desentendimento. Então, Marcelo foi atingido com um tiro. O homem andou por alguma distância e pediu ajuda, mas acabou caindo em via pública.

Uma equipe de socorro foi chamada para atender à ocorrência, porém, nada pôde ser feito. A Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal estiveram no local. Os agentes de segurança localizaram uma cápsula próxima à cena do crime.

Até o momento nenhum suspeito foi encontrado. Dentro de cinco dias, este foi o terceiro homicídio registrado na cidade.

