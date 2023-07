Homem é agredido a chutes e pauladas em Sarandi

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite desta quinta-feira (13), Policiais Militares e Agentes da Guarda Civil Municipal de Sarandi, foram acionados para atenderem uma ocorrência de agressão, no bairro Conjunto Floresta. Um homem de 52 anos foi agredido com pauladas, socos e pontapés principalmente na região da cabeça e costelas.

continua após publicidade

Socorristas do Samu estiveram no local. Por conta da gravidade dos ferimentos, o Suporte Médico Avançado também foi acionado. Marcos Aurélio Silva de Mendonça foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Maringá.

- LEIA MAIS: Parque aquático 'fantasma' completa mais de 20 anos de abandono no PR

continua após publicidade

No local foi apurado que a vítima havia entrado em vias de fato com um outro homem. Testemunhas relataram que Marcos portava uma faca, porém, durante a confusão ele foi desarmado e agredido. O agressor não foi localizado. O caso será apurado pela Polícia Civil. As circunstâncias da briga, não foram reveladas.

Com informações: Portal Corujão Notícias









Siga o TNOnline no Google News