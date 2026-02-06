Helicóptero da Polícia Militar cai durante cerco a criminosos no Paraná

Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) caiu no início da tarde desta quinta-feira (5) enquanto prestava apoio a uma ocorrência de confronto armado em Matelândia, no oeste do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar, nenhum dos ocupantes da aeronave sofreu ferimentos e não houve necessidade de atendimento hospitalar. O acidente ocorreu enquanto a equipe realizava o acompanhamento aéreo de uma perseguição que resultou na morte de dois suspeitos.

A ocorrência teve início após o registro de um roubo à residência de um policial militar. A vítima compartilhou informações sobre o veículo utilizado pelos criminosos, permitindo que uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) localizasse os suspeitos. Após um primeiro confronto, os indivíduos abandonaram o carro às margens da rodovia BR-277 e fugiram para uma área de mata. Durante o cerco realizado por policiais da Rotam, houve uma nova troca de tiros e dois suspeitos foram baleados, morrendo no local.

O Comando de Missões Especiais informou que as equipes policiais chegaram a prestar os primeiros socorros aos feridos, mas eles não resistiram. Foi durante as manobras de monitoramento dessa abordagem que o helicóptero colidiu com o solo. A Polícia Militar confirmou que as causas do acidente aeronáutico serão formalmente apuradas pelas autoridades competentes.



