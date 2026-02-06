Apucarana alerta para riscos de dengue nas viagens no Carnaval

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Apucarana emitiu nesta quinta-feira (05), recomendações quanto aos cuidados preventivos contra a dengue para os apucaranenses que forem viajar neste Carnaval. Segundo o secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, trata-se de um período em que muitas famílias acabam se deslocando para outras localidades, podendo contrair a doença.

“A presença de turistas em áreas endêmicas é uma de nossas preocupações no momento, já que uma vez contaminadas em viagem, ao retornarem a Apucarana, passam a ser possíveis hospedeiros para o vetor e assim acaba tendo início a cadeia de transmissão entre a população local”, explica .

Entre as orientações preventivas durante a viagem está o uso contínuo de repelente. “Pedimos a todos que forem viajar que, ao retornarem para a cidade, fiquem atentos. Na primeira suspeita de contaminação por dengue, zika ou chikungunya, procurem imediatamente atendimento médico”, orienta o secretário.

Desde o início de janeiro, Apucarana está em estado de vigilância dentro da campanha “Operação Guerra contra a Dengue”. A iniciativa mobiliza diversas secretarias municipais e tem como foco principal eliminar focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

“Além de reforçar a orientação para a limpeza dos quintais, eliminando locais que possam acumular água parada, a edição deste ano concentra atenção especial nos terrenos urbanos vazios sem a devida conservação”, frisa o prefeito. De acordo com ele, o combate a dengue é uma responsabilidade coletiva.

“Não existe guerra vencida sem união. E nesta batalha, a prevenção é a principal arma. A prefeitura está fazendo a sua parte e contamos com a participação da população, mantendo os quintais e terrenos urbanos vazios livres de água parada, para salvarmos vidas”, acrescentou o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil).

Com 152 notificações suspeitas, Apucarana ainda não registra nenhum caso positivo da doença neste ano. A força-tarefa de combate ao mosquito envolve as secretarias municipais de Saúde, Serviços Públicos, Guarda Civil Municipal, Comunicação Social, Meio Ambiente e Educação, por meio das escolas e CMEIs.