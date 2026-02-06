Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PREVENÇÃO

Apucarana alerta para riscos de dengue nas viagens no Carnaval

Entre as orientações preventivas durante a viagem está o uso contínuo de repelente

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 07:10:59 Editado em 06.02.2026, 08:45:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana alerta para riscos de dengue nas viagens no Carnaval
Autor Com 152 notificações suspeitas, Apucarana ainda não registra nenhum caso positivo da doença neste ano - Foto: Prefeitura de Apucarana

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Apucarana emitiu nesta quinta-feira (05), recomendações quanto aos cuidados preventivos contra a dengue para os apucaranenses que forem viajar neste Carnaval. Segundo o secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, trata-se de um período em que muitas famílias acabam se deslocando para outras localidades, podendo contrair a doença.

📰 LEIA MAIS: Aposta de Apucarana acerta 15 dezenas e leva R$ 620 mil na Lotofácil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“A presença de turistas em áreas endêmicas é uma de nossas preocupações no momento, já que uma vez contaminadas em viagem, ao retornarem a Apucarana, passam a ser possíveis hospedeiros para o vetor e assim acaba tendo início a cadeia de transmissão entre a população local”, explica .

Entre as orientações preventivas durante a viagem está o uso contínuo de repelente. “Pedimos a todos que forem viajar que, ao retornarem para a cidade, fiquem atentos. Na primeira suspeita de contaminação por dengue, zika ou chikungunya, procurem imediatamente atendimento médico”, orienta o secretário.

Desde o início de janeiro, Apucarana está em estado de vigilância dentro da campanha “Operação Guerra contra a Dengue”. A iniciativa mobiliza diversas secretarias municipais e tem como foco principal eliminar focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Além de reforçar a orientação para a limpeza dos quintais, eliminando locais que possam acumular água parada, a edição deste ano concentra atenção especial nos terrenos urbanos vazios sem a devida conservação”, frisa o prefeito. De acordo com ele, o combate a dengue é uma responsabilidade coletiva.

“Não existe guerra vencida sem união. E nesta batalha, a prevenção é a principal arma. A prefeitura está fazendo a sua parte e contamos com a participação da população, mantendo os quintais e terrenos urbanos vazios livres de água parada, para salvarmos vidas”, acrescentou o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil).

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com 152 notificações suspeitas, Apucarana ainda não registra nenhum caso positivo da doença neste ano. A força-tarefa de combate ao mosquito envolve as secretarias municipais de Saúde, Serviços Públicos, Guarda Civil Municipal, Comunicação Social, Meio Ambiente e Educação, por meio das escolas e CMEIs.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aedes aegypti Apucarana carnaval Dengue Prevenção Saúde Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline