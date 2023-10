Gaeco promove operação contra facção criminosa no Norte do PR

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Saru, que apura a possível prática de crimes de uma organização criminosa na região norte do Estado.

continua após publicidade

O grupo é suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico por pessoas ligadas a uma facção criminosa que atua em vários presídios paranaenses. No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e sequestro de bens em residências e unidades prisionais nas cidades de Londrina, Ortigueira e Alvorada do Sul.

O Gaeco contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal do Paraná durante a realização da operação.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Quatro policiais da Rotam de Londrina são denunciados pelo Gaeco

Durante investigações realizadas pelo Gaeco, foram identificados indivíduos vinculados ao grupo criminoso que atuaram na lavagem de dinheiro de quantias expressivas em prol da organização, além de gerenciarem diversos pontos de venda de drogas em Londrina e região. Conforme as autoridades, foi flagrada uma "compra" de um desses pontos por parte dos investigados.

Foram ainda identificados diversos bens que eram usados e geridos pelos suspeitos, como veículos e imóveis, que foram alvo de sequestro mediante determinação judicial na ação executada nesta terça. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina.

Siga o TNOnline no Google News