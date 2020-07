Estado credita segunda parcela do cartão 'Comida Boa'

Continua após publicidade

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou que o Estado está creditando a partir desta segunda-feira (15) a segunda parcela do cartão Comida Boa para os 800 mil beneficiários inscritos no programa. "O crédito é automático. Quem já tem o cartão basta ir aos mercados cadastrados pela Secretaria de Agricultura e comprar R$ 50 em alimentos", disse.

Romanelli lembra que já foi efetuado o pagamento de mais de R$ 31 milhões. O valor refere-se a compras realizadas no estado dos cerca de 752 mil vouchers referentes à primeira parcela. "É um dinheiro que contribui com os R$ 600 do auxílio emergencial do governo federal".

“A primeira parcela do cartão possibilitou mais de 850 mil operações de compra", explica o deputado. A liberação dos recursos, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná.

Beneficiários — O programa é um benefício aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná destinado, prioritariamente, aos inscritos no cadastro único (CadÚnico) nacional e atende aos requisitos estabelecidos no decreto 4570/20.

Profissionais autônomos e microempreendedores individuais que tiveram a renda afetada pela pandemia também podem ser contemplados com o benefício, desde que se enquadrem nos critérios legais.

O cartão supre, ainda que em parte, as necessidades de alimento das pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, afetadas diretamente pelas restrições de atividades impostas em razão da pandemia.

Romanelli lembra que, além de combater a fome, o Comida Boa garante faturamento para mercearias, mercados e supermercados que também vivem um período de dificuldades na pandemia.

Para saber quem tem direito ao benefício e locais onde são distribuídos os cartões, assim como endereços dos estabelecimentos comerciais aptos às vendas dos alimentos, basta acessar o www.cartaocomidaboa.pr.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 200 415.