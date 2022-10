Entregador de pizza fica ferido em acidente envolvendo três veículos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A batida foi na Avenida São João, em Londrina, no Paraná

Um entregador de pizza ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (23) com outros dois carros. A batida foi na Avenida São João, em Londrina, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Uma equipe da Polícia Militar (PM) passava pelo local do acidente e acionou as equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

- LEIA MAIS: Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido em Lidianópolis

continua após publicidade .

A batida envolveu a motocicleta, um Chevrolet Onix e uma Saveiro. A motocicleta ficou enroscada no Onix e bastante danificada. As causas do acidente estão sendo apuradas.

O entregador de pizza recebeu os atendimentos dos socorristas e foi encaminhado à Santa Casa de Londrina.

* Com informações Londrina News

Siga o TNOnline no Google News