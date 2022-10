Duas crianças desaparecem após carro ser arrastado por enxurrada no PR

Da Redação

Ruas alagadas pelas chuvas no oeste do Paraná

Duas crianças, de 6 meses e 7 anos, estão desaparecidas em Pato Branco, no oeste do Paraná, após o carro em que elas estavam com a família ser arrastado por uma enxurrada.

O caso aconteceu no final da manhã desta terça-feira (11), na localidade de São Miguel Cachoeirinha, que fica a 18 km do Centro de Pato Branco. De acordo com o Simepar, o município acumulou mais de 100mm de chuva entre a noite de segunda (10) e a manhã desta terça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam no carro com os pais. Ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água e as crianças sumiram na correnteza. O carro foi localizado, mas as crianças não estavam nele.

Conforme os bombeiros, o pai e a mãe conseguiram sair do veículo. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois.

No final da tarde desta terça, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes continuavam as buscas pelas crianças. A corporação não detalhou quantas equipes estão envolvidas no trabalho, nem onde as buscas estão concentradas.

O tenente Ferri, do Corpo de Bombeiros, disse que a família estava indo visitar uma madrinha das crianças quando o acidente aconteceu, de acordo com informações repassadas às equipes no local.

"Com a força da água, o córrego acabou engolindo o carro com a família dentro. O pai tentou retirar a família, porém as duas crianças acabaram sendo levadas pela correnteza. Um popular conseguiu prestar apoio no momento da ocorrência para tentar salvar o pai e a mãe, mas as duas crianças foram levadas", disse o tenente ao g1, reforçando que as buscas continuariam ao longo do dia.

As informações são do g1.

