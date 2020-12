Deputado Sérgio Souza fala da importância de presidir Frente do Agro; assista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O deputado federal paranaense Sérgio Souza (MDB) foi eleito nesta terça (1º), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O deputado federal, nascido em Ivaiporã e representante do Vale do Ivaí, em Brasília, ocupava a vice-presidência da FPA há dois anos.

Em gravação especial ao jornal Tribuna do Norte falou sobre a importância de presidir Frente do Agro. "Hoje é uma dia muito importante. Os membros da frente parlamentar agropecuária nos escolheram para presidir durante 2021/2022.Nosso objetivo é produzir alimentos, dar segurança alimentar, sem agredir o meio ambiente, além de mostrar à sociedade que o setor é importante para economia, sendo que metade de tudo que é produzido está ligado ao setor dos alimentos, assim como empregos também", explica.

Para Sérgio, um dos objetivos também é melhorar a imagem do agro perante ao brasileiro e ao estrangeiro. "Sem segurança jurídica não conseguiremos avançar. É importante para o produtor rural saber como é que ele produz, vende e quais são as condições legais para isso. Por isso, teremos que promover algumas mudanças dentro do Congresso Nacional", acrescenta.

Assista ao vídeo: