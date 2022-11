Curitibano tatua gol de Richarlison, e jogador compartilha na web

Da Redação

Weslley dos Santos, de 26 anos, engrandeceu o gol de Richarlison e decidiu marca-lo em sua pele

Um tatuador curitibano viralizou nas redes sociais depois de marcar em sua própria pele o gol feito pelo camisa 9 da Seleção Brasileira, Richarlison, contra a Sérvia, no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, que é realizada no Catar. Inclusive, o atacante compartilhou a publicação que mostra a tatuagem que Weslley dos Santos, de 26 anos, fez em sua homenagem.

O paranaense concedeu uma entrevista ao g1 e engrandeceu o gol feito contra a Sérvia. “Na hora do jogo ele fez aquele golaço e eu falei: ‘Vou ter que registrar isso!", disse Weslley.

O rapaz é tatuador há cinco anos e ele mesmo fez o desenho em seu corpo. A tatuagem foi feita em sua perna.

De acordo com o jovem, a camisa número 9 cai muito bem para Richarlison, pois ele vem se mostrando o jogador certo para tal responsabilidade. “Eu falo que ele é uma mistura do Zinho com o Ronaldo, essa mistura dos dois noves, porque ele arma jogada, ele sabe finalizar, ele se joga mesmo. Eu acho que é um herdeiro bem bom para camisa nove da seleção”, afirma.

Surpresa de Richarlison

Weslley compartilhou a arte que foi feita em seu corpo nas redes sociais e, devido ao grande número de compartilhamentos, a tatuagem chegou até o atacante da Seleção Brasileira. Richarlison comentou e compartilhou a publicação em seu perfil.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Richarlison, conhecido como "Pombo", compartilhou a publicação de Weslley em seu perfil do Instagram

fonte: Reprodução/Redes Sociais O jogador agradeceu a homenagem recebida através de emojis

O tatuador conta que não esperava toda a repercussão e que a homenagem fosse, de fato, chegar ao ídolo.



"Na hora eu até vi uma menção 'Richarlison’ e eu até pensei que era uma página de fã. Eu cliquei no nome, vi que era o perfil dele e comecei a tremer já! Daí eu vi que ele comentou e eu falei: ‘Nossa’, incrível sabe? Foi muito legal”, relatou.

Com informações do G1.



