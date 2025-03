Criança se veste de "Hulk" para salvar prima presa em quarto

Um menino de quatro anos viralizou nas redes sociais após se vestir de Hulk para salvar a prima de 2 aninhos, que estava trancada em um quarto. O caso aconteceu na casa da família de Pedro Aranha em Planaltina de Goiás, no Entorno do DF, e já tem 1 milhão e 600 mil visualizações nas redes sociais. Assista ao vídeo no fim do texto.



O vídeo mostra a tentativa dos pais de colocar o "Hulk" pela janela do banheiro e quando ele sai saltitante para salvar a prima. A menina Ísis não ficou atrás na empolgação e também pulou quando o primo aparece para salvá-la. Segundo a mãe de Ísis, Solen Quintanilha, o resgate aconteceu dia 3 de janeiro.

A Solen conta que tinham parentes de férias em casa quando a menina passou correndo pela sala e entrou no quarto e se trancou. Segundo Solen, os adultos foram na janela do quarto para conversar com Ísis para saber se estava preocupada, mas a menina estava muito alegre.

"Ela estava fazendo a maior farra, super feliz de estar ali presa. Quando ela descobriu que o Hulk ia salvar, aí que ela dava pulinho mesmo," disse. As informações são do G1.

Assista ao vídeo:

