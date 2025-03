Criança de 2 anos morre após comer chocolate no PR; caso é investigado

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança de dois anos morreu após comer um chocolate, segundo relato da mãe, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O menino deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João Samek na noite de sexta-feira (21) e faleceu por volta das 21h. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o menino chegou à unidade nos braços da mãe às 19h29 e, na sequência, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, momento em que a equipe iniciou reanimação por cerca de uma hora, mas a criança não resistiu. Ainda conforme a pasta, o menino de dois anos morreu às 21h.

A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu informou que investiga o caso e que "diligências estão sendo realizadas e exames foram solicitados para apurar a causa da morte". A nota diz ainda que a polícia aguarda laudos periciais para se pronunciar sobre os possíveis motivos da morte.

Conforme a reportagem do G1, o irmão da criança, que tem sete anos, também deu entrada na unidade com dores abdominais, acompanhado pela avô. Para os atendentes da unidade, a família informou que ele também teria consumido o doce.

O menino foi atendido e avaliado pelos profissionais da UPA, que o liberaram horas depois já que exames laboratoriais indicarem normalidade no estado de saúde dele. As informações são do G1.



