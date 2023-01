Criança morre e outra fica gravemente ferida em acidente na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Menina de 10 anos morre, e outra criança fica ferida após carro bater contra poste na BR-277

Na quarta-feira (4) uma menina de 10 anos morreu e outra criança de oito anos ficou gravemente ferida em grave acidente na BR-277, em Foz do Iguaçu.

continua após publicidade .

As crianças estavam em uma camionete Toyota Hilux que colidiu contra um poste. Uma mulher que estava no carro, de origem Paraguaia, esposa do motorista, também se feriu.

- LEIA MAIS: Polícia Civil investiga morte de menino de 5 anos em Apucarana

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do Trevo Charrua. A camionete com placas do Paraguai seguia sentido Foz à Cascavel, quando o motorista acabou perdendo o controle em uma curva e colidiu contra um poste.

Com o impacto a criança de 10 anos morreu na hora e outra foi encaminhada com ferimentos graves ao pronto socorro do hospital municipal, pela equipe do Siate.

A Polícia Militar esteve no local sinalizado até a chegada da PRF. A Copel também esteve no local para restauração do poste e da energia para o Bairro Parque Presidente 1.

O Instituto Médico Legal e Polícia Científica, foram acionados para realizarem a perícia e remover o corpo da vítima do veículo.

Siga o TNOnline no Google News