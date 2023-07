Criança de 7 anos morre atropelada por trator no Paraná

Uma tragédia aconteceu na tarde desta terça-feira (18), em Dois Vizinhos, município localizado no sudoeste do Paraná. Uma criança de sete anos morreu após ser atropelada por um trator, que era conduzido pelo avô da vítima.

O acidente aconteceu na zona rural da cidade. Segundo informações divulgadas pela Rádio RCV FM, o garoto estava na máquina agrícola acompanhado do avô quando acabou caindo e sendo atingido pela roda do veículo.

Ambulâncias do Siate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas os socorristas constataram o óbito da criança no local.

A área em que o trator estava foi isolada pela perícia. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão, também no sudoeste do estado.

