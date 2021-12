Da Redação

Corpo de homem nu é encontrado às margens de rio

O corpo de um homem, com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado às margens de um rio completamente nu e com marcas de violência. O achado aconteceu neste sábado (18) na avenida Metropolitana, no bairro Itaqui, em São José dos Pinhais, na divisa com o município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

De acordo com o guarda municipal, De Souza, a vítima ainda não foi identificada.

“O corpo está sem roupas e até o momento não foi feita a identificação do indivíduo. Agora vamos aguardar o trabalho da Polícia Civil para tentar descobrir o que aconteceu aqui”, disse o GM.

continua após publicidade .

A vítima possui várias tatuagens no braço, além de sinais de facadas e espancamento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Com informações: Banda B