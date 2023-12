Comerciante de 23 anos é executado a tiros em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem de 23 anos, que era comerciante de uma conveniência que havia adquirido há apenas dois dias em Maringá, foi assassinado no final da noite desta quinta-feira (21), no bairro Vila Nova. A vítima estava dentro do estabelecimento quando foi atingida por seis tiros, por volta das 23h30.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Morre em Apucarana a enfermeira aposentada Celia Regina Mendes

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local, mas o rapaz, identificado como João Pedro de Araújo Bueno, já estava em óbito. O estabelecimento foi isolado por Policiais Militares. Na cena do crime, compareceram peritos da Polícia Científica e um investigador da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



A princípio, dois homens chegaram na conveniência em uma motocicleta. O ocupante da garupa teria invadido o local e realizado os disparos contra o comerciante. Até o fechamento desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso. Nenhuma linha de investigação é descartada pela PCPR.

Com informações: Corujão Notícias

Siga o TNOnline no Google News