Colisão entre ônibus escolar e moto deixa vítima fatal na PR-566

Acidente foi no município de Itapejara D’Oeste

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem de 21 anos morreu na segunda-feira (7), após um grave acidente de trânsito na PR 566, entre o Distrito de Vista Alegre e a cidade de Itapejara D’Oeste, no Paraná.

continua após publicidade

A colisão envolveu uma motocicleta Honda Titan com de Coronel Vivida, e um ônibus escolar que fazia o transporte de estudantes.

- LEIA MAIS: Homem condenado por estuprar criança de seis anos em Arapongas é preso

continua após publicidade

A moto era conduzida por Lucas Evandro Gomes, 21 anos, era morador de Coronel Vivida da Comunidade de Alto Pinhal.

Ele teve ferimentos graves e chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e foi encaminhado ao pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

No ônibus, além do motorista, estavam alunos que eram transportados até a escola, ninguém se feriu.

continua após publicidade

As causas do acidente serão investigadas. Chovia no momento da colisão.

* Com informações Emerson Antunes/Portal NP1

Siga o TNOnline no Google News