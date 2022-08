Ciclone extratropical vai derrubar temperaturas nesta semana

Da Redação

Sexta e sábado serão os dias mais frios desta semana, afirmam meteorologistas

Um ciclone extratropical dará origem a uma intensa frente fria que trará muita chuva e temperaturas baixas em muitas regiões do Sul do Brasil. De acordo com informações da MetSul Meteorologia e do Simepar, a frente precederá uma massa e ar polar de grande intensidade que vai derrubar a temperatura com muito frio no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste e em parte do Norte do país na segunda metade da semana.



No Paraná as condições do tempo vão mudar a partir desta segunda-feira (15) em função dessa frente fria instalada sobre o sul do Brasil, conforme explica a meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR) Lídia Mota. Segundo ela, há previsão de chuva para a noite desta segunda e também para a madrugada de terça-feira (16) entre oeste e sudoeste e sul do Estado. “A tendência é que no decorrer da terça-feira a chuvas possam se propagar também para as demais regiões paranaenses em função do avanço da frente fria”, comenta.

Entre quarta (17) e quinta-feira (18) uma nova frente fria se forma sobre o sul do Brasil e novamente atingirá o Paraná. A meteorologista alerta para a possibilidade de formação de temporais por conta do avanço dessas duas frentes frias em um intervalo de curto de tempo.

Ciclone extratropical traz intensa frente fria

Na quinta, à medida que uma potente massa de ar frio avança pelo interior do continente, o centro de baixa pressão se desloca para o mar e se aprofunda como um ciclone extratropical que dá origem a uma intensa frente fria que vai trazer chuva no começo do dia em muitas áreas do Sul do Brasil e depois se deslocará para o Sudeste e o Centro-Oeste.

A previsão para sexta (19) e sábado (20) será de frio intenso com expectativa de geada sobre todo o Paraná. No domingo, as temperaturas devem começar a subir durante o amanhecer.

PREVISÃO DO TEMPO PARA APUCARANA E REGIÃO

Segundo o Simepar, a terça-feira (16) deve começar com o céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva em Apucarana. As temperaturas devem variar entre 17ºC com pico de 25ºC. Arapongas também vai amanhecer chuvosa com mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. Em Ivaiporã a terça também começará com chuva, com temperaturas mínimas na casa dos 16ºC e máximas 22ºC.

Com informações do Simepar e da MetSul Meteorologia

