Caso de BMW que "voou" e atingiu casa no PR não será investigado

O caso da BMW que "voou" e atingiu uma casa após sair da pista na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, não será investigado, segundo a polícia. O acidente aconteceu na última terça-feira (18) e foi registrado por câmeras.

O motorista do veículo tem 19 anos e está na primeira habilitação. De acordo com informações apuradas pela RPC Curitiba, o carro de luxo não tem multas cadastradas e está com o licenciamento em dia. O jovem segue internado no hospital municipal, devido a ferimentos moderados.

Antes de atingir a residência, o automóvel chegou a bater em outro carro na rodovia. Então ele "voou", quebrou um poste de energia elétrica, atingiu o portão da casa, derrubou um pilar, parte da casa e, por fim, caiu em uma valeta.

No momento do acidente, havia quatro crianças no imóvel. Ninguém ficou ferido. "Se não bate no poste, tinha invadido a casa inteira", disse Rodrigo de Paula, dono da residência e pai das crianças.

Segundo a polícia, não deve ser aberta investigação sobre o caso porque não houve vítimas e não foi constatado crime. As informações são do g1.

