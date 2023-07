BMW perde controle e 'voa' até marginal da BR-277; veja flagrante

Um grave acidente foi registrado por uma câmera de segurança na manhã desta terça-feira (18) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um veículo da marca BMW perdeu o controle, saiu da rodovia e "voou" até a marginal da BR-277. Assista o flagrante abaixo.

continua após publicidade

De acordo com as informações do site Banda B, o acidente deixou um jovem de 19 anos ferido. Ele, que era condutor do automóvel, sofreu ferimentos moderados graças ao sistema de segurança que o carro possui.

- LEIA MAIS: Carreta carregada com soja tomba no Contorno Sul de Apucarana

continua após publicidade

A vítima conduzia a BMW X5 pelo quilômetro 68 da BR-277, por volta das 10 horas, quando saiu da pista. O condutor do automóvel de luxo alegou que colidiu contra uma caminhonete Saveiro antes de perder o controle.

Para assistir ao flagrante do acidente, acesse o site Banda B, parceiro do TnOnline. Clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News