Casal desaparecido é preso em SP com 300 quilos de maconha

Da Redação

O casal de namorados foi detido em Pirapozinho, no Estado de São Paulo, transportando mais de 300 quilos da droga

Nesta segunda-feira (06), o canal de informações CGN publicou o desaparecimento de um casal de Cascavel, Oeste do Paraná, a pedido dos familiares. De acordo com o boletim de ocorrência registrado sobre o caso, Nykelly Kauana e Lucas Stupp teriam viajado para a cidade de Boa Vista da Aparecida no dia 28 de abril, e, após isso, não teriam mais entrado em contato com a família.

continua após publicidade .

No entanto, nesta terça-feira (07), a reportagem confirmou que o casal de namorados foi detido em Pirapozinho, no Estado de São Paulo, transportando mais de 300 quilos de maconha. A Polícia Militar Rodoviária confirmou que Nykelly e Lucas foram abordados no Km-563 da Rodovia Assis Chateaubriand, durante abordagem da Operação Sufoco.

Conforme informações da Polícia, o casal apresentava muito nervosismo durante a abordagem, os militares fizeram então uma vistoria no veículo e localizaram diversos tabletes de maconha no porta-malas do veículo. Após a pesagem, foi confirmado um total de 306 quilos da droga, distribuídos em 446 tabletes.

continua após publicidade .

Segundo a corporação, os envolvidos relataram que o entorpecente foi adquirido em Foz do Iguaçu (PR) e tinha como destino Presidente Prudente (SP). Ainda de acordo com a Polícia, o casal foi preso em flagrante e encaminhados para unidade prisional de Caiuá e Tupi Paulista.





Fonte: Informações Canal HP e CGN