PM apreende mais de meia tonelada de maconha em Manoel Ribas

Além dos tabletes de maconha, a PM realizou a apreensão de um rádio comunicador

A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de mais de meia tonelada de maconha em Manoel Ribas, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, nessa terça-feira (7).

As autoridades receberam uma denúncia anônima, que informava a existência de uma pessoa em atitude suspeita na comunidade do Rio do Padre, próximo à igreja. Uma equipe da PM foi até o local, porém, ninguém foi localizado.

Os policiais que estavam na viatura, então, decidiram realizar um patrulhamento. Quando eles trafegavam pela BR-487, se depararam com um veículo Honda Civic e o motorista desse veículo realizou uma conversão assim que viu a viatura da PM, e empreendeu fuga entrando em uma estrada.

Como o automóvel conseguiu desaparecer, os policiais precisaram solicitar o apoio de mais viaturas, inclusive, o apoio da Polícia Civil, a fim de encontrar o carro.

Os moradores da comunidade de São Pedro informaram às autoridades que avistaram um carro transitando em alta velocidade pela região. Equipes de segurança fizeram buscas e encontram o Honda Civic acidentado em um riacho. As pessoas que estavam no veículo conseguiram fugir.

fonte: Reprodução/Blog do Berimbau O automóvel caiu em um riacho que deságua no Rio Munhoz

Os agentes de segurança encontraram tabletes de maconha no interior do automóvel e espalhados pelo local, por conta do acidente. A Polícia Militar apreendeu também um rádio comunicador com antena adaptada.

O Honda Civic, que foi roubado em Curitiba no dia 12 de março deste ano, foi retirado do riacho com a ajuda de máquinas agrícolas de moradores da região. Ao todo foram recolhidos 32 fardos contendo vários tabletes, além de 40 tabletes soltos, pesando o total 548 quilos de substância análoga a maconha.