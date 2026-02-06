Leia a última edição
CAMPO MOURÃO

Casa pega fogo após discussão e mulher é detida no Paraná

Fogo ocorreu após discussão; criança de dois anos estava no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 08:30:04 Editado em 06.02.2026, 08:30:01
Casa pega fogo após discussão e mulher é detida no Paraná
Incêndio foi em uma casa no Jardim Aeroporto, em Campo Mourão - Foto: Reprodução/Tá Sabendo

Um incêndio atingiu uma casa no Jardim Aeroporto, em Campo Mourão (PR), no fim da tarde de quinta-feira (5). Uma mulher foi detida sob suspeita de ter provocado o fogo.

Segundo informações repassadas por moradores, antes do incêndio houve uma discussão entre o casal que residia no imóvel. Após o desentendimento, o homem teria retirado a mulher da casa.

LEIA MAIS: PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre

Pouco tempo depois, as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outras residências. Alguns móveis foram danificados.

Durante a ocorrência, a mulher apresentava sinais de alteração emocional e estava acompanhada da filha do casal, de dois anos.

A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que passou a acompanhar a situação da criança. O caso foi encaminhado para os procedimentos legais.

Campo Mourão conselho tutelar Corpo de Bombeiros incendio Jardim aeroporto violência domestica
