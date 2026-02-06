Casa pega fogo após discussão e mulher é detida no Paraná
Fogo ocorreu após discussão; criança de dois anos estava no local
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um incêndio atingiu uma casa no Jardim Aeroporto, em Campo Mourão (PR), no fim da tarde de quinta-feira (5). Uma mulher foi detida sob suspeita de ter provocado o fogo.
Segundo informações repassadas por moradores, antes do incêndio houve uma discussão entre o casal que residia no imóvel. Após o desentendimento, o homem teria retirado a mulher da casa.
LEIA MAIS: PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre
Pouco tempo depois, as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outras residências. Alguns móveis foram danificados.
Durante a ocorrência, a mulher apresentava sinais de alteração emocional e estava acompanhada da filha do casal, de dois anos.
A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que passou a acompanhar a situação da criança. O caso foi encaminhado para os procedimentos legais.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos