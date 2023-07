Carro é encontrado no Rio Iguaçu com quatro pessoas mortas

Um carro submerso foi localizado com quatro pessoas mortas na tarde de terça-feira (25), no Rio Iguaçu, em União da Vitória, no sul do Paraná. Eles estavam desaparecidos desde domingo (23), segundo informações do Corpo de Bombeiros.

As vítimas são três homens e uma mulher. O carro foi localizado após um morador da cidade encontrar um pedaço do veículo e marcas de frenagem à beira do rio.

O carro - um Ford Fiesta - foi retirado da água pelos bombeiros com ajuda de um guindaste.

As vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) como Adriano Ribeiro Morais, 35 anos; Jhoni Mattoso, de 52 anos, sua irmã Joseane Ferreira Mattoso, de 44 anos, e seu cunhado Gilberto de Paula Cordeiro, de 32 anos. Uma quinta pessoa está desaparecida. É um homem de 29 anos que foi visto ainda no domingo com as demais vítimas e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil (PC-PR), testemunhas disseram que viram as vítimas saindo de um bar, próximo ao local do acidente.

Veja:

