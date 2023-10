Campanha de Multivacinação começa neste sábado no Paraná

A Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde em todo o Paraná acontece a partir deste sábado (14) e vai até 28 de outubro, sendo 21 o Dia D de mobilização estadual. O objetivo da ação é reforçar as coberturas vacinais dos imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização, além de campanhas vigentes (Covid-19 e Influenza), especialmente em crianças e adolescentes até 15 anos.

“Todos os municípios do Paraná e setores organizados da sociedade estão mobilizados juntamente com o Governo do Estado em mais uma vez conscientizar a população sobre a importância da vacinação e retomar as altas coberturas que tínhamos ao longo dos anos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As vacinas disponíveis são: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

A meta do Paraná é aplicar cerca de 250 mil doses de vacina em todo o Estado durante a campanha, atingindo aproximadamente 80 mil doses no Dia D – que contará com pelo menos 1,2 mil salas de vacinação abertas e mais de 12 mil profissionais de saúde envolvidos. Para reforçar e acompanhar as ações, o Governo do Estado promoverá quatro grandes eventos nos municípios sede das Macrorregiões de Saúde (Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina).

Conforme pactuado pelo Estado e municípios na Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB/PR) em agosto deste ano, as secretarias municipais de Saúde serão responsáveis pelas estratégias de manutenção das salas de vacina, horário estendido e aplicação extramuros em drive-thrus, creches, escolas, universidades, asilos, empresas, clubes de serviços, terminais de ônibus, supermercados, entre outros, a depender da disponibilidade e necessidade de cada região.

