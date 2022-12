Caminhão tomba em cima de carro na BR-369, no Paraná

Da Redação

Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido em acidente de trânsito na segunda-feira (12), na BR-369, em Corbélia, no Oeste do Paraná. O acidente envolveu quatro veículos, na colisão um caminhão tombou sobre um Chervolet Celta. A ocorrência foi no quilômetro 501, próximo ao Trevo Peroza.

De acordo com as informações, um dos caminhões envolvido no acidente seguia sentido Cascavel quando um cavalo entrou no meio da pista.

Ao tentar desviar o caminhão bateu na mureta, atingiu a traseira de um caminhão Baú e tombou em cima do Celta. Um terceiro caminhão caçamba, também foi atingido.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros de Cascavel prestaram atendimentos às vítimas.

O motorista do Celta foi desencarcerado e encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná com apoio do Helicóptero do Consamu Oeste.

Durante o atendimento, o tráfego de veículos precisou ser interditado, até que o motorista fosse resgatado.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente, controlar o fluxo de veículos e também tomar as medidas cabíveis.

As demais vítimas, que apresentavam ferimentos leves, foram encaminhadas à UPA de Corbélia, onde seriam reavaliadas e medicadas.

As cargas da carreta e do caminhão Baú ficaram espalhadas sobre a via, sendo que um trabalho foi montado para a limpeza do trecho e liberação total.

