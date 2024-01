Caminhão com 1 tonelada de fios de cobre é apreendido em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um caminhão carregado com uma tonelada de fios de cobre foi apreendido pela Polícia Militar (PM) durante a noite desta quinta-feira (04) em Londrina, no norte do Paraná. Cinco pessoas suspeitas foram presas.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Personal trainer do Paraná morre vítima de infarto aos 31 anos

Conforme a PM, o material foi furtado de uma empresa de telefonia em Cambé. Os policiais teriam visto o momento que os suspeitos retiraram o cabeamento de uma estação subterrânea às margens da PR-445.

continua após publicidade

Ao conversar com os homens, eles apresentavam explicações diferentes, segundo os policiais. A empresa Oi foi acionada e confirmou que seria um crime, de acordo com a PM. Ao todo, três veículos foram apreendidos e mais de 2 mil metros de cabos foram recuperados.

Siga o TNOnline no Google News