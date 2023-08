Câmeras flagram disparos contra mulher que estava com criança em carro

Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de homicídio registrada na noite de domingo (31) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Os disparos foram efetuados contra um carro que era ocupado por uma jovem de 22 anos, que foi baleada, e uma criança.

continua após publicidade

O caso aconteceu em frente a um estabelecimento comercial, no bairro Nova Rússia. Os vídeos registrados por imagens de monitoramento mostram o momento exato que a motorista já parecia tentar fugir de algo, quando entrou rapidamente pela calçada e parou o carro.

Após estacionar, é possível ver no flagrante que outro veículo passa atrás, pela Avenida Ernesto Vilela, efetuando disparos de fogo contra o Honda Civic que ela estava. A vítima ficou ferida na face e foi levada para o Hospital Geral da Unimed. Veja o vídeo:

continua após publicidade

Informações extraoficiais dão conta de que ela estava em uma festa de aniversário na Nova Rússia, com sua filha. Quando ela saiu da festa, ela notou que um carro começou a segui-la – era um Renault Logan que estava atrás dela. A então parou no estacionamento ao lado de uma lanchonete na avenida, quando aconteceram os disparos. Ela desceu do carro e correu na lanchonete para pedir socorro, e logo volta para retirar a criança que estava no veículo.



Leia matéria completa em aRede, parceiro do TNOnline



Siga o TNOnline no Google News