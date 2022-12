Câmera flagra homem envenenando cão no interior do Paraná; veja

Da Redação

O envenenamento aconteceu no último sábado (17)

A câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que um homem envenena um cachorro no Jardim Hortência, em Maringá, norte do Paraná. O crime ocorreu no último sábado (17), e as imagens do circuito de segurança foram analisadas nessa quinta-feira (22), após os laudos veterinários constatarem que o animal foi envenenado. (Assista abaixo)

A pessoa responsável pelo crime já foi identificada e multada em R$ 2 mil.

Ao GMC Online, o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Azevedo, afirmou que, além da multa, um boletim de ocorrência será registrado contra o homem. “Ela levou o animal para a clínica, para fazer os atendimentos médicos-veterinários e salvar a vida dele e, depois da confissão da pessoa que foi denunciada, nós fizemos a aplicação da multa de R$ 2 mil. Nós faremos, também, um boletim de ocorrência para que ela justifique, lá na delegacia, esse ato criminoso que cometeu contra a vida do animal”, contou o secretário.

Após atendimento veterinário, o cão envenenado recebeu alta e passa bem.

Veja:

Com informações do GMC Online.

