Câmera flagra acidente que matou ex-jogador do Flamengo

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que aconteceu o acidente que tirou a vida de Diogo Corrêa, de 38 anos, na noite de quarta-feira (9), em Maringá. Segundo os bombeiros, o ex-atacante do Flamengo estava em uma motocicleta Yamaha/Fazer 250 cilindradas quando colidiu contra um poste na Avenida Morangueira, próximo ao Jardim Alvorada, zona norte da cidade.

Os socorristas foram acionados por volta das 23h, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme a Polícia Militar (PM), a motocicleta que Corrêa conduzia tinha débitos pendentes e foi encaminhada ao pátio da 13ª Ciretran de Maringá. As causas do acidente ainda serão investigadas e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança de um comércio local, é possível observar que a pista estava molhada no momento da batida. Nenhum outro veículo se encontrava na pista na hora em que a colisão aconteceu.

Com informações do GMC.