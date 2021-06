Ex-Flamengo e Santos morre em acidente registrado em Maringá

Continua após publicidade

Na noite desta quarta-feira (9), um ex-jogador do Flamengo e do Santos morreu em um acidente de trânsito em Maringá. O motociclista Diogo Corrêa de Oliveira, de 38 anos, colidiu a moto em um poste de energia localizado na Avenida Morangueira, entre os bairros Jardim Alvorada e Jardim Tóquio, na Zona Norte da cidade.

Diogo era ex-atleta do Flamengo, Santos, Grêmio Maringá e de outros clubes, e chegou a jogar fora do Brasil. Nesta quarta-feira (9), ele foi até um complexo esportivo situado na Avenida Morangueira, onde costumava jogar futvôlei com alguns amigos. Ao retornar para casa, na zona sul de Maringá, ele se envolveu no acidente e morreu na hora.



Socorristas do Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros, mas ele não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente e morreu ainda no local. Na sequência, o corpo do rapaz, que a princípio residia na zona sul de Maringá, foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Com informações Corujão Notícias.