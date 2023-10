Câmara de Francisco Beltrão aumenta número de vereadores

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Câmara de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, aprovou nesta segunda-feira (23) projeto de lei que aumenta o número de vereadores de 13 para 17 na cidade. A mudança entra em vigor nas eleições de 2024. Apenas um dos 13 vereadores votou contra a proposta.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Ex-delegado, deputado federal vira réu após denúncia do MP-PR

A cidade tem atualmente 92 mil habitantes. A Mesa Diretora da Câmara argumenta que o projeto foi baseado na Constituição Federal, que diz que um município do porte de Francisco Beltrão pode ter 17 vereadores.

continua após publicidade

O Legislativo sustenta também que a ampliação garante maior representatividade da população e que a medida não aumentará os gastos, já que a Câmara pode receber até 7% do orçamento anual do município.

A medida gera polêmica. Em Arapongas, no Norte do Estado, por exemplo, os vereadores aprovaram o número de vagas em agosto, mas depois recuaram, diante dos protestos da sociedade e até do prefeito Sérgio Onofre (PSD).

Siga o TNOnline no Google News