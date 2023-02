Caçador é encontrado morto dentro de mata, no interior do Paraná

Da Redação

osiel Monteiro era caçador e foi localizado na madrugada desta quinta-feira (16)

Um jovem, morador do município de Fênix, na região Centro-Oeste do Paraná, foi encontrado morto dentro de uma mata conhecida como Valadão. Josiel Monteiro era caçador e foi localizado na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 04 horas, com um disparo de arma de fogo no abdômen.

O caso está sob investigação, no entanto, até o momento, as autoridades avaliam três possíveis hipóteses sobre a morte do jovem caçador: ele teve um mal súbito, por infarto, ou teria sido assassinado, mas a suspeita principal é de que pode ter ocorrido um disparo acidental.

De acordo com informações preliminares de um agente da Polícia Civil (PC), o corpo apresentava uma perfuração de arma de fogo na região do abdômen, de baixo para cima, provocada pelo disparo de uma espingarda calibre 22, com cano brocado. A arma foi encontrada no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) de Engenheiro Beltrão foram acionadas para atender a ocorrência. Em sequência, o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão foi chamado para remover o corpo e fazer a necropsia.





*Com informações Canal HP.

