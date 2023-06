Buscas por criança desaparecida em parque de Londrina passam de 40h

Uma força-tarefa foi organizada para encontrar o menino de dois anos que desapareceu na tarde de sábado (10), no Parque Daissaku Ikeda, na Usina Três Bocas, zona rural de Londrina, no norte do Paraná.

Para a polícia, a mãe da criança contou que passou a tarde no parque com o filho e o namorado dela. O casal contou ainda que começou a organizar os pertences para ir embora, momento em que a criança teria sido colocada no carro e não foi mais vista.

Equipes fazem trabalhos por terra e no alto com auxílio do helicóptero e drone. Câmeras termográficas, com sensores de calor, estão sendo usadas nas aeronaves, além de mergulhadores e cães farejadores.

A ação conta com a participação de agentes da Guarda Municipal e Polícia Militar, além de moradores. Fechado desde 2016, quando a estrutura foi comprometida por fortes chuvas, o parque tem controle efetivo do acesso de visitantes.

Com informações do g1.

