Bombeiros resgatam três idosas perdidas em área de mata no litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) resgatou, na tarde deste domingo (8), três mulheres que estavam desaparecidas em uma região de mata fechada em Morretes, no Litoral do Estado. O grupo se perdeu na noite de sábado (7) durante uma trilha nas proximidades do Pesqueiro Nhundiaquara.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto causa uma morte na Estrada da Raposa em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As buscas foram iniciadas na manhã de domingo, após um familiar acionar o quartel de Paranaguá. Segundo o relato, o contato com as vítimas foi interrompido após elas enviarem uma localização aproximada e relatarem cansaço extremo.

Devido à dificuldade de acesso ao terreno, a operação mobilizou equipes por terra e água, além do apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Durante a incursão, os socorristas identificaram que havia uma terceira mulher no grupo, informação que não constava no chamado inicial.

As mulheres, de 59, 70 e 71 anos, foram localizadas por volta das 14h. Apesar do desgaste físico e do tempo de exposição na mata, nenhuma apresentava ferimentos. Elas receberam atendimento preliminar no local e foram liberadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A porta-voz do CBMPR, capitã Tamires Pereira, reforçou a necessidade de planejamento rigoroso para atividades em áreas de mata. As recomendações incluem o uso de equipamentos adequados, o conhecimento prévio do trajeto e a comunicação de itinerários a familiares ou autoridades, especialmente em locais de difícil acesso e sem sinal de telefonia estável.