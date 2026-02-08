Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Bombeiros resgatam três idosas perdidas em área de mata no litoral do Paraná

Vítimas, com idades entre 59 e 71 anos, foram localizadas em Morretes após passarem a noite desaparecidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 21:06:59 Editado em 08.02.2026, 21:06:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Bombeiros resgatam três idosas perdidas em área de mata no litoral do Paraná
Autor Buscas foram iniciadas na manhã de domingo, após um familiar acionar o quartel de Paranaguá - Foto: REPRODUÇÃO/BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) resgatou, na tarde deste domingo (8), três mulheres que estavam desaparecidas em uma região de mata fechada em Morretes, no Litoral do Estado. O grupo se perdeu na noite de sábado (7) durante uma trilha nas proximidades do Pesqueiro Nhundiaquara.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto causa uma morte na Estrada da Raposa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As buscas foram iniciadas na manhã de domingo, após um familiar acionar o quartel de Paranaguá. Segundo o relato, o contato com as vítimas foi interrompido após elas enviarem uma localização aproximada e relatarem cansaço extremo.

Devido à dificuldade de acesso ao terreno, a operação mobilizou equipes por terra e água, além do apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Durante a incursão, os socorristas identificaram que havia uma terceira mulher no grupo, informação que não constava no chamado inicial.

As mulheres, de 59, 70 e 71 anos, foram localizadas por volta das 14h. Apesar do desgaste físico e do tempo de exposição na mata, nenhuma apresentava ferimentos. Elas receberam atendimento preliminar no local e foram liberadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A porta-voz do CBMPR, capitã Tamires Pereira, reforçou a necessidade de planejamento rigoroso para atividades em áreas de mata. As recomendações incluem o uso de equipamentos adequados, o conhecimento prévio do trajeto e a comunicação de itinerários a familiares ou autoridades, especialmente em locais de difícil acesso e sem sinal de telefonia estável.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Corpo de Bombeiros MORRETES operações de resgate resgate segurança trilhas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline