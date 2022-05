Bolsonaro chega à Maringá na tarde desta quarta-feira

Da Redação

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve chegar à Maringá, cidade do Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com a agenda do chefe do Executivo, a partida dele de Brasília, Distrito Federal, para a Cidade Canção ocorre entre as 13h e 14h25.

continua após publicidade .

Bolsonaro participará da 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá), que acontece na Sociedade Rural do município. O evento é uma comemoração aos 75 anos da cidade.

Além disso, uma motociata, que é um tradicional passeio de motocicleta promovido pelo presidente, está prevista para ocorrer, também nesta quarta-feira, momentos antes da visita à Expoingá.

continua após publicidade .

A realização do passeio foi confirmada pelo deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), por meio das redes sociais. Na segunda-feira (9), o deputado compartilhou no Twitter uma imagem feita durante reunião com forças de segurança envolvidas na organização do evento.

Bolsonaro em Maringá com motociata e visita Expoingá. Reunião com as forças de segurança para preparar o evento hoje a tarde. pic.twitter.com/S7eXshqhgO — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) May 9, 2022

Conforme informações divulgadas por Barros, os motociclistas sairão do Aeroporto Regional de Maringá e vão percorrer um trajeto pela cidade até o Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde o presidente visita a Expoingá. A previsão é que a concentração dos motociclistas comece às 12h. O passeio será realizado a partir das 14h.