Beto Preto percorre Estado para lançamento de projetos

Secretário Beto Preto esteve na quarta-feira em Ponta Grossa

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito Beto Preto (PSD) iniciou nesta semana uma peregrinação por diversas regiões do Paraná. A pedido do governador Ratinho Junior (PSD), ele está autorizando licitações para construção de Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) nos municípios sedes de regionais de saúde do Estado, bem como de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Paraná em cidades que necessitam de um reforço extra do governo do Estado para atendimento das situações de urgência e emergência. Nessas visitas, ele também está vistoriando obras de reforma e ampliação de hospitais em alguns municípios.

Beto Preto já esteve em Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Londrina e, nesta quarta-feira, em Ponta Grossa e Ibaiti. Nesta quinta-feira ele esteve em Jacarezinho pela manhã e à tarde em Campo Mourão.

Acompanhado do secretário-adjunto César Neves, Beto Preto visita ainda nesta semana Terra Boa, Umuarama, Maria Helena e Cambé.

“O que estamos fazendo é o lançamento dos nossos Ambulatórios Médicos de Especialidades, também chamados de AME Paraná”, informou, salientando que são obras importantíssimas dentro do projeto do governo do Estado de regionalização da saúde. Segundo ele, ao todo estão sendo liberados inicialmente 11 AMEs, a um custo de R$ 203 milhões, e mais 12 UPAs, com investimentos de R$ 42 milhões.

Os AMEs, conforme assinala, são unidades para melhorar as especialidades médicas em todo o Paraná. No caso de Ponta Grossa, onde esteve ontem pela manhã, Beto Preto assinala que foi lançado um AME Universitário, o primeiro do Brasil, em parceria com a Universidade Estadual (ver box). Além de Ponta Grossa, estão sendo contemplados com AMEs os municípios de Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória.

"Tenho afirmado constantemente que na saúde não existe missão cumprida, mas missão sendo cumprida. Sob a orientação do governador Ratinho Junior, temos expandido as ofertas de serviços especializados, elevando a qualidade dos atendimentos e garantindo que eles cheguem até a casa das pessoas”, afirmou Beto Preto.



Quanto às UPAs, ele assegura que a meta do novo governo é atender municípios de todo o Paraná, incluindo Apucarana, no decorrer desses quatro anos.

Beto Preto observa que a população ainda não acabou de passar pela pandemia, mas após isso é preciso que o governo do Estado continue investindo nos municípios. “É isso que o Governo Ratinho Junior está fazendo nesse momento”, finalizou.

